Πέθανε ο Άλαν Όσμοντ σε ηλικία 76 ετών, μέλος των θρυλικών «The Osmonds»

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Άλαν Όσμοντ σε ηλικία 76 ετών. Ο μουσικός και ο μεγαλύτερος αδελφός του θρυλικού συγκροτήματος The Osmonds, το οποίο μεσουράνησε τη δεκαετία του 1970 όπως τα «One Bad Apple», «Yo-Yo», «Down By the Lazy River» και «Love Me for a Reason», έδινε μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας από το 1987.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλευρό του μουσικού βρίσκονταν η σύζυγός του Σουζάν και οι οκτώ γιοι τους, καθώς ο Όσμοντ άφηνε την τελευταία του πνοή ύστερα από μακροχρόνια μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Οι The Osmonds ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα οικογενειακά συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970 στις ΗΠΑ. Αποτελούνταν από τα αδέλφια Όσμοντ και έγιναν γνωστοί για τον συνδυασμό ποπ, ροκ και ελαφριάς ψυχαγωγικής μουσικής, με έντονη παρουσία στην τηλεόραση.

Το 1958, σε ηλικία 12 ετών, ο Άλαν Όσμοντ εμφανίστηκε μαζί με τους μικρότερους αδελφούς του, Γουέιν, Μέριλ και Τζέι, σε τηλεοπτική εκπομπή.

Το συγκρότημα ξεκίνησε ως Barbershop Quartet, συμμετέχοντας στην εκπομπή «The Andy Williams Show», όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή και των υπόλοιπων αδελφών.

Όταν ο αδελφός Ντόνι Όσμοντ προσχώρησε στο συγκρότημα, οι αδελφοί έγιναν γνωστοί ως The Osmonds, περνώντας στη ποπ μουσική και κατακτώντας το κοινό των εφήβων.

Ο Άλαν αποχώρησε από το συγκρότημα το 2007, ενώ οι αδελφοί του συνέχισαν με σόλο καριέρες.

Ο Γουέιν Όσμοντ πέθανε σε ηλικία 73 ετών τον Ιανουάριο του 2025.