Ο βιολόγος και συγγραφέας Έντουαρντ Ο. Γουίλσον (Edward O. Wilson), ο επονομαζόμενος «σύγχρονος Δαρβίνος» πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 92 ετών στην Μασαχουσέτη. Μαζί με τον Bρετανό φυσιοδίφη Ντέιβιντ Ατένμπορο (David Attenborough), θεωρείται μία από τις σημαντικές παγκόσμιες προσωπικότητες της φυσικής ιστορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Half-Earth Project του Εντουαρντ Ο. Γουίλσον προτείνει την προστασία του ημίσεος των εδαφών και των υδάτων του πλανήτη ώστε να υπάρχουν αρκετά διαφοροποιημένα και αλληλοσυνδεόμενα οικοσυστήματα για να ανατραπεί ο ρυθμός της εξαφάνισης των ειδών, που σήμερα εξελίσσεται με πρωτόγνωρο εδώ και 10 εκατομμύρια χρόνια ρυθμό.

Τα Ηνωμένα Εθνη έχουν καλέσει τις χώρες να δεσμευθούν για την διατήρηση του 30% των εδαφών και των υδάτων του – διπλασιάζοντας έτσι τις ζώνες που βρίσκονται σήμερα υπό κάποιας μορφής προστασία -μέχρι το 2030, στόχος που είναι γνωστός ως «30 μέχρι το 30» και είναι εν μέρει εμπνευσμένος από τον Εντουαρντ Ο. Γουίλσον.

Γεννήθηκε στη πολιτεία της Αλαμπάμα και η διαδρομή του ως εντομολόγου ξεκίνησε σε ηλικία 10 ετών, όταν περνούσε ώρες στα δάση συλλέγοντας ζωύφια και πεταλούδες.

Edward O. Wilson, a U.S. naturalist dubbed the "modern-day Darwin" died on Sunday at the age 92 in Massachusetts, his foundation said in a statement. https://t.co/JaEtv24mbY