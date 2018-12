Πέθανε ο Frank Adonis των Goodfellas

Ο Frank Adonis, κατά κόσμον Frank Testaverde Scioscia, γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1935, στην Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Μπρούκλιν.

Το 2008, είχε μετακομίσει οικογενειακώς στο Λας Βέγκας μετά από 73 χρόνια στο “μεγάλο μήλο”. Σύμφωνα με την σύζυγό του, Ντενίζ, που μίλησε στο TMZ, ο ηθοποιός πέθανε το βράδυ της Τετάρτης, 26.12.2018, στο Βέγκας, μετά από μακροχρόνια ασθένεια.

“Θα μας λείψει. Ήταν εξαιρετικός πατέρας και υπέροχος σύζυγος. Βοήθησε όλους τους φίλους του, όσο μπορούσε. Εκπληκτικός συγγραφές, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Ήταν ο καλύτερός μου φίλος”, τόνισε.

Οι πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως τις τελευταίες ημέρες οι γιατροί τον διατηρούσαν στη ζωή με μηχανική υποστήριξη και η οικογένειά του περίμενε να περάσουν τα Χριστούγεννα πριν πάρει τη μοιραία και αναπόφευκτη απόφαση.

Ποιος ήταν ο Frank Adonis

Ο ηθοποιός έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1971, με την ταινία The French Connection. Πριν το ρόλο που τον ανέδειξε, στο πλευρό του Ρόμπερτ ντε Νίρο, στο Raging Bull, αναλάμβανε μικρούς ρόλους σε φιλμ όμως το Lucky Lucianoi, The Gang That Couldn’t Shoot Straight και Shaft’s Big Score.

Στο οσκαρικό Goodfellas του 1990, ο Frank Adonis υποδύθηκε τον Άντονι Σάμπιλε σε μία ερμηνεία που έμεινε αξέχαστη. Συμμετείχε ακόμη σε μία σειρά επιτυχημένων ταινιών όπως οι Wall Street, Bad Lieutenant, Wolfen, True Romance και Ace Ventura: Pet Detective.

Τέλος, είχε εμφανιστεί σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές μεταξύ των οποίων το Sopranos και Law & Order: Criminal Intent.

