Ο ηθοποιός Henry Silva πέθανε την Τετάρτη στα 95 του χρόνια από φυσικά αίτια, σύμφωνα με την οικογένεια του. Διακρίθηκε σε ρόλους «κακού» σε ταινίες του Χόλιγουντ, ενώ ξεχώρισε για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Ocean’s Eleven» και «The Manchurian Candidate».

Ο θάνατός του έγινε γνωστός από την κόρη του Dean Martin, Deana Martin, σε ανάρτησή της στο Twitter. «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου Henry Silva, ενός από τους ωραιότερους, πιο ευγενικούς και ταλαντούχους άνδρες που είχα τη χαρά να γνωρίσω. Ο φίλος μου ήταν ο τελευταίος επιζών σταρ της αρχικής ταινίας Oceans 11. Σε αγαπάμε Χένρι, θα λείψεις», έγραψε.

O ηθοποιός Henry Silva συμμετείχε στο κλασικό θρίλερ του John Frankenheimer «The Manchurian Candidate» (1962). Εμφανίστηκε σε πολλές άλλες ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του αυθεντικού «Ocean’s Eleven» (1960) όπου υποδυόταν έναν κλέφτη καζίνο στο Λας Βέγκας.

Σε συνέντευξή του το 1985 είχε δηλώσει πως το γεγονός ότι μεγάλωσε στο Ισπανικό Χάρλεμ τον προετοίμασε για να παίζει τον κακό για μεγάλο μέρος της καριέρας του αφού όπως είχε πει χαρακτηριστικά: «Ήταν ο τόπος όπου αν έμενες σε ένα τετράγωνο και ήθελες να πας μερικά τετράγωνα πιο πέρα, έπρεπε να πάρεις μερικούς τύπους μαζί σου, διαφορετικά θα σε έσπαγαν στο ξύλο». Μάλιστα, είχε αναφέρει πως ο λόγος που δε χάθηκε ήταν το γεγονός ότι οι κακοί που ερμήνευε στη μεγάλη οθόνη είχαν ηγετικό χαρακτήρα και ο κόσμος τους θυμόταν όταν έφευγε από τον κινηματογράφο.

Ο Henry Silva πρωταγωνίστησε στο αστυνομικό δράμα του 1963 «Johnny Cool», στο οποίο ο χαρακτήρας του δολοφονεί αφεντικά της Μαφίας για να αποκτήσει τον έλεγχο μιας δικής του αυτοκρατορίας.

Τα επόμενα χρόνια, εμφανίστηκε στο «Sharky’s Machine» (1981), στην ταινία του Τσακ Νόρις «Code of Silence» (1985), στην ταινία του Στίβεν Σίγκαλ «Above the Law» (1988), στο «Ντικ Τρέισι» του Γουόρεν Μπίτι (1990) και το «Ghost Dog: The Way of the Samurai» του Jim Jarmusch (1999). Η τελευταία εμφάνιση του στην οθόνη ήταν στο ριμέικ «Ocean’s Eleven» το 2001.

Ποιος ήταν ο Henry Silva

Ο Henry Silva γεννήθηκε στο Μπρούκλιν και μεγάλωσε στο ισπανικό Χάρλεμ. Σύμφωνα με το βιβλίο «Ισπανοί στο Χόλιγουντ», οι γονείς του ήταν Ιταλοί, ενώ είχε καταγωγή και από το Πουέρτο Ρίκο. Παράτησε το σχολείο στα 13 του και άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα θεάτρου ενώ δούλευε ως λαντζιέρης και τελικά σερβιτόρος. Ο Silva πέρασε από οντισιόν για το Actors Studio το 1955. Ήταν ένας από τους πέντε φοιτητές που έγιναν δεκτοί από σύνολο 2.500 υποψηφίων.

Ο εμβληματικός «κακός» του Χόλιγουντ παντρεύτηκε δύο φορές τη δεκαετία του 1950. Ο τρίτος του γάμος, με τη Ruth Earl, διήρκεσε από το 1966 μέχρι το διαζύγιό τους το 1987. Απέκτησε δύο γιους, τον Μάικλ και τον Σκοτ.