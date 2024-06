Πέθανε ο ηθοποιός Ντόναλντ Σάδερλαντ σε ηλικία 88 ετών

Θρήνος στο Hollywood μετά τον θάνατο του ηθοποιού Ντόναλντ Σάδερλαντ που «έφυγε» σήμερα (20.06.2024) σε ηλικία 88 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε σε ταινίες από το «The Dirty Dozen», «MASH» και «Klute» μέχρι το «Animal House» και «Ordinary People» μέχρι το «Pride & Prejudice» και «The Hunger Games» και κέρδισε ένα Emmy για το «Citizen X», πέθανε την Πέμπτη στο Μαϊάμι μετά από χρόνια ασθένεια.

Ο 88χρονος κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα το 1996 για τον ρόλο του στην ταινία «Πολίτης Χ» και τη δεύτερη το 2002 για την τηλεταινία Μονοπάτια πολέμου.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2017 ανακοινώθηκε ότι θα βραβευτεί με το Τιμητικό Όσκαρ για την τεράστια συμβολή του στον κινηματογράφο, το οποίο έλαβε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους

