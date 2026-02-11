Συμβαίνει τώρα:
Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ σε ηλικία 48 ετών

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή 48 ετών μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο
Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ σε ηλικία 48 ετών
Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ σε ηλικία 48 ετών / (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ σε ηλικία 48 ετών.

Ο ηθοποιός, γνωστός κυρίως για τους ρόλους του στα Dawson’s Creek και Varsity Blues, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3.

Την είδηση ανακοίνωσε στο Instagram η σύζυγός του, Kimberly Van Der Beek.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Van Der Beek (@vanderjames)

 

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ειρηνικά από τη ζωή σήμερα το πρωί», έγραψε η Kimberly. «Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν για τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτά θα ειπωθούν τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, ζητούμε ήρεμη ιδιωτικότητα καθώς πενθούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο.»

Ο Τζέιμς έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως ο ομώνυμος χαρακτήρας στο “Dawson’s Creek”… αν και αργότερα έγινε γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες “Scary Movie”, “Varsity Blues” και “Pose”.

Κόσμος
