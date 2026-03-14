Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πέθανε ο κιθαρίστας των Motorhead, Φιλ Κάμπελ σε ηλικία 64 ετών

Εκείνος έφυγε από τη ζωή μετά από μία περίπλοκη χειρουργική επέμβαση
Φιλ Καμπελ
Motorhead / Στα δεξιά ο Φιλ Καμπελ / Photo by: Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress/picture-alliance/dpa/AP Images

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του κιθαρίστα των Motοrhead, Φιλ Κάμπελ, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Εκείνος έφυγε από τη ζωή ύστερα από «μια μακρά και γενναία μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από μια περίπλοκη χειρουργική επέμβαση».

Η οικογένειά του κιθαρίστα των Motorhead ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, Φίλιπ Άντονι Κάμπελ, που έφυγε ήρεμα το βράδυ της περασμένης νύχτας, έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη στην εντατική, μετά από μια σύνθετη μεγάλη επέμβαση».

Στην ίδια δήλωση σημειώνεται: «Ο Φιλ ήταν αφοσιωμένος σύζυγος, υπέροχος πατέρας και περήφανος, στοργικός παππούς, γνωστός με αγάπη ως “Bampi”. Ήταν βαθιά αγαπητός από όλους όσοι τον γνώριζαν και θα μας λείψει απεριόριστα. Η κληρονομιά του, η μουσική του και οι αναμνήσεις που δημιούργησε με τόσους ανθρώπους θα ζουν για πάντα».

Η οικογένεια του μουσικού ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της «σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Η ανακοίνωση έγινε στα social media από τον «Phil Campbell and the Bastard Sons», ένα συγκρότημα που αποτελούνταν από τον Φιλ και τους τρεις γιους του, Tοντ, Ντέιν και Τάιλα.

Το οικογενειακό συγκρότημα αναγκάστηκε να ακυρώσει μια περιοδεία στην Αυστραλία τον Φεβρουάριο λόγω ιατρικών συμβουλών που δόθηκαν στον Φιλ.

Ο Κάμπελ εντάχθηκε στους Motorhead το 1984, πριν διαλυθούν το 2015 μετά τον θάνατο του frontman Λέμι ο οποίος πέθανε το 2015, σε ηλικία 70 ετών. Το ντεμπούτο του στο στούντιο ήρθε με την κυκλοφορία του Orgasmatron των Motorhead το 1986.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
69
69
65
60
50
Newsit logo
Newsit logo