Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Δεν ήταν απλά ένας σχεδιαστής αλλά ένα σύμβολο στον χώρο της μόδας. Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στα 91 του χρόνια.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι αποτέλεσε συνώνυμο του σύγχρονου ιταλικού στιλ και της κομψότητας. Λάτρευε αυτό που έκανε και τρανή απόδειξη αυτού ήταν ότι εργαζόταν έως τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Δεν ήταν απλά ένας σχεδιαστής αλλά δημιουργός κουλτούρας.

«Με πόνο, ο όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: ο κ. Armani, όπως πάντα τον αποκαλούσαν με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες μέρες του, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, στις συλλογές, στα διαφορετικά και πάντα νέα έργα που βρίσκονται και βρίσκονται στα σκαριά», ανέφερε σε ανακοίνωση η εταιρεία του.

Με τα χρόνια, ο Giorgio Armani δημιούργησε ένα όραμα που επεκτάθηκε από τη μόδα σε κάθε πτυχή της ζωής, κινούμενος μπροστά από την εποχή του. Οδηγός του η ανεξάντλητη περιέργεια αλλά και η προσοχή που έδινε στους ανθρώπους. Σε αυτό το ταξίδι δημιούργησε έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, αποτελώντας μια αγαπητή και σεβαστή φιγούρα για την ικανότητά του να επικοινωνεί με όλους. Πάντα προσεκτικός στις ανάγκες της κοινότητας, ήταν αφοσιωμένος σε πολλά μέτωπα, ειδικά προς την αγαπημένη του Μίλαν.

Στην συγκινητική ανακοίνωση για τον θάνατο της πατρικής φιγούρας του εμβληματικού ομίλου αναφέρεται: «Η Giorgio Armani είναι μια εταιρεία με πενήντα χρόνια ιστορίας, που αναπτύχθηκε με συναίσθημα και υπομονή. Ο Giorgio Armani έκανε πάντα την ανεξαρτησία, τη σκέψη και τη δράση σήμα κατατεθέν του. Η εταιρεία είναι η αντανάκλαση, σήμερα και πάντα, αυτού του συναισθήματος. Η οικογένεια και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον Όμιλο με σεβασμό και συνέχεια αυτών των αξιών. Σε αυτή την εταιρεία νιώθαμε πάντα μέρος μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησαν όσοι ίδρυσαν αυτή την οικογένεια και την έκαναν να μεγαλώσει με όραμα, πάθος και αφοσίωση. Αλλά είναι ακριβώς στο πνεύμα του που μαζί, εμείς οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας που πάντα εργαζόμασταν μαζί με τον κ. Armani, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε αυτό που έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη. Οι εργαζόμενοι και η οικογένειά του».

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε ζητήσει η κηδεία του να γίνει σε στενό κύκλο. Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο αγαπημένο του Μιλάνο.