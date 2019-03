Πέθανε ο τραγουδιστής των Prodigy, Keith Flint!

Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε ο τραγουδιστής των Prodigy, Keith Flint. Ήταν 49 ετών. Ο θρυλικός τραγουδιστής από το Ντάμνοου του Έσσεξ εντοπίστηκε από την αστυνομία το πρωί της Δευτέρας, όταν οι νοσηλευτές σε ασθενοφόρο απάντησαν σε κλήση για έναν άνδρα που δεν είχε τις αισθήσεις του. Ο θάνατός του δεν φαίνεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

«Μας κάλεσαν λόγω ανησυχίας για την υγεία ενός άνδρα, σε μια διεύθυνση στο Μπρουκ Χιλ, Νορθ Εντ, λίγο μετά τις 8:10 το πρωί» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έσσεξ.

«Πήγαμε και, δυστυχώς, ένας 49χρονος άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί, ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος και θα συνταχθεί αναφορά για τον ιατροδικαστή» πρόσθεσε.

Ο Keith Flint συγκλόνισε με το τραγούδι Firestarter το οποίο συμπεριλήφθηκε στον τρίτο δίσκο των Prodigy, The Fat of the Land, το 1997. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και ως single, το οποίο ήταν το πρώτο από τον εν λόγω δίσκο. Το single κατέληξε να έχει μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 των φινλανδικών, των βρετανικών και των νορβηγικών charts. Συνολικά μπήκε στην πρώτη δεκάδα 12 χωρών. Στo αμερικανικό Billboard Hot 100, έφτασε στο νούμερο 30.

Οι στίχοι του δημιούργησαν συζήτηση ότι προωθούν τη βία, συζητήσεις υπήρξαν και για το video clip. Παρόλα αυτά, πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, με το περιοδικό NME να το συμπεριλαμβάνει στον κατάλογό του με τα 150 Σπουδαιότερα Τραγούδια των τελευταίων 15 ετών, στην 52η θέση.