Πέθανε στη γέννα η 32χρονη influencer που έγινε διάσημη για το νυφικό των 47 δολαρίων που φόρεσε στο γάμο της

Οι γιατροί κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή το νεογέννητο αγοράκι της
Σε τραγωδία μετατράπηκε η γέννηση του μωρού της 32χρονης Kiara Brokenbrough, influencer από τη Νότια Καλιφόρνια, η οποία έγινε viral το 2022 λόγω του χαμηλού κόστους του γάμου της.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 32χρονη influencer πέθανε κατά τη διάρκεια του τοκετού ενώ το αγοράκι που κυοφορούσε έζησε. 

Η Kiara Brokenbrough, είχε τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας, όταν κατάφερε να ξοδέψει μόλις 47 δολάρια για το νυφικό της και μόνο 500 δολάρια για ολόκληρη την τελετή στην οποία οι καλεσμένοι ήταν 30 με 40… 

Τώρα, μετά την τραγωδία, η πεθερά της Κιάρα ξεκίνησε μια εκστρατεία στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα και να βοηθήσει τον Τζόνα, τον νεογέννητο γιο της γυναίκας αλλά και τον σύζυγό της, Τζόελ.

Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί 120.000 δολάρια από τον στόχο των 150.000 δολαρίων.

 
 
 
 
 
Το μωρό επρόκειτο να γεννηθεί τον Ιούνιο και δεν είναι σαφές αν ο θάνατος της Brokenbrough προκάλεσε πρόωρο τοκετό ή αν επιπλοκές του πρόωρου τοκετού συνέβαλαν στο θάνατο της μητέρας.

Το πρόωρο νεογέννητο σημειώνει «αξιοσημείωτη πρόοδο» στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Ο Τζόελ επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο της συζύγου του σε μια ανάρτηση στο Instagram Story στις 13 Απριλίου. Έγραψε: «Η όμορφη, θεοσεβούμενη και ευσεβής σύζυγός μου έφυγε για να βρεθεί στην παρουσία του Κυρίου».

