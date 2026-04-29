Πετρέλαιο: Στα 119,71 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, εκτοξεύθηκαν οι τιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Νέο υψηλό φτάνοντας τα 119,71 δολάρια το βαρέλι κατέγραψε την Τετάρτη (29.04.2026) η τιμή του πετρελαίου. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2022 και τους πρώτους μήνες του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο φόβος ενός παρατεταμένου αποκλεισμού των κρίσιμης σημασίας Στενών του Ορμούζ είχε ως αποτέλεσμα το πετρέλαιο Brent να καταγράψει αύξηση 7,58% γύρω στις 20:15 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας, στα 119,71 δολάρια, όσο κυμαινόταν στην αρχή της σύρραξης στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό ισοδύναμό του, το WTI (West Texas Intermediate), κατέγραφε αύξηση 7,60% στα 107,52 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του Brent ξεπέρασε το προηγούμενο όριο των 119,50 δολαρίων, που είχε σημειωθεί στις 9 Μαρτίου, στο πρώτο δεκαήμερο του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η άνοδος αποδίδεται σε έντονες πιέσεις στην αγορά συμβολαίων για παράδοση τον Ιούνιο, οι οποίες διατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στο τρέχον επίπεδο, η τιμή του πετρελαίου είναι αυξημένη πάνω από 7% σε σχέση με την τιμή ανοίγματος των ασιατικών αγορών, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για την πορεία του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προχωρά σε παρατεταμένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μετά την απόρριψη των όρων που έθεσε η Τεχεράνη για το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ.

Αν και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή πολεμική σύγκρουση, οι αγορές δείχνουν να προεξοφλούν έναν παρατεταμένο κίνδυνο. Η διατάραξη της προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου εντείνει τους φόβους για μία παγκόσμια οικονομική κρίση, καθώς οι τιμές ενέργειας συνεχίζουν να ενσωματώνουν το αυξημένο ρίσκο.

«Όχι» Τραμπ στην πρόταση του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη, ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι το καθεστώς να πει «ναι» σε μία συμφωνία που θα απαντά στις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σε συνέντευξή του στο ισραηλινό «Channel 12».

Σύμφωνα με το ισραηλινό ΜΜΕ, τα σχόλια του Τραμπ συνιστούν απόρριψη της ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και περιελάμβανε την επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού πρώτα, αναβάλλοντας παράλληλα τις πυρηνικές συνομιλίες για μεταγενέστερο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ συναντήθηκε στις 28 Απριλίου με κορυφαία στελέχη της Chevron και άλλων ενεργειακών εταιρειών, προκειμένου να εξετάσουν πιθανά μέτρα σταθεροποίησης των αγορών πετρελαίου, σε περίπτωση που παραταθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων για μήνες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), στη ναυτιλία και στο φυσικό αέριο, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. Στόχος ήταν η αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Εκπρόσωπος της Chevron επιβεβαίωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικ Γουίρθ, συμμετείχε στη συνάντηση, προκειμένου να συζητήσει τις αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν σημαντικό πολιτικό κίνδυνο για τους Ρεπουμπλικάνους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών (midterms) του Κογκρέσου τον Νοέμβριο.