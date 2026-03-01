Κόσμος

Πεζεσκιάν: Η δολοφονία του Χαμενεΐ αποτελεί κήρυξη πολέμου κατά των Μουσουλμάνων

Εκδίκηση υπόσχεται ο Ιρανός πρόεδρος
Masoud Pezeshkian
Masoud Pezeshkian / Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Πολύ σκληρή γλώσσα, χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος του Ιράν , Μασούντ Πεζεσκιάν για τη δολοφονία του θρησκευτικού ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι η εκδίκηση για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα χθες Σάββατο (28.02.2026), είναι “δικαίωμα και νόμιμο καθήκον” της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Επίσης ο Πεζεσκιάν εκτίμησε ότι ο θάνατος “της υψηλότερης πολιτικής αρχής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εξέχοντα ηγέτη του σιιτισμού στον κόσμο” αποτελεί “κήρυξη πολέμου εναντίον των μουσουλμάνων και κυρίως εναντίον των σιιτών παντού, σε όλο τον κόσμο”, σύμφωνα με ανακοίνωσή του την οποία μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

