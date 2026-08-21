Πεζεσκιάν: Καιρός να τελειώσει ο πόλεμος με τις ΗΠΑ όσο «το Ιράν είναι σε θέση ισχύος»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη να είναι όπως λέει “σε θέση ισχύος” απέναντι στην Ουάσινγκτον.

«Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας και υπογραμμίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων, και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο», είπε σε συνάντηση με γιατρούς ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

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Οι δηλώσεις έγιναν αφού το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «οικονομική τρομοκρατία» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», μετά την ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων με στόχο να αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση στην Τεχεράνη.

«Οι δράστες και οι υποκινητές αυτών των κυρώσεων αξίζουν να δικαστούν και να τιμωρηθούν επειδή διέπραξαν αυτά τα απεχθή εγκλήματα», ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

Ο υπουργός Οικονομικών ων ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ υποσχέθηκε χθες Πέμπτη (20.08.2026) ότι η Ουάσινγκτον θα καταφέρει την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος με την εκστρατεία κυρώσεων που ανακοινώθηκε, σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.

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Η Κίνα επέκρινε επίσης αυτή την πρωτοβουλία, εκτιμώντας πως οι “κυρώσεις και η πίεση” των ΗΠΑ δεν θα οδηγήσουν στην επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Ουάσινγκτον είχε καλέσει άλλες κυβερνήσεις, κυρίως το Πεκίνο, να συμμετάσχουν στις προσπάθειες με στόχο να απομονωθεί η ιρανική οικονομία.