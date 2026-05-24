Πεζεσκιάν: Το Ιράν είναι έτοιμο να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα

Οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με την μεσολάβηση του Πακιστάν και κρατών του Κόλπου, για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται πυρετωδώς, με την Ισλαμική Δημοκρατία να κάνει σαφές για ακόμα μια φορά ότι δεν θέλει πυρηνικά όπλα.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως η χώρα του είναι «έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα», μεταδίδουν σήμερα (24.05.2026) ιρανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το BBC, το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου, όπως διατυπώθηκαν σε μια ανάρτησή του στο Telegram:

«Πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ… είχαμε δηλώσει, και το επαναλαμβάνουμε τώρα, ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα».

Όμως, ο Ιρανός πρόεδρος επισήμανε πως «η διαπραγματευτική ομάδα μας δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας μας».

Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο και πως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.