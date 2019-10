Πήρε το κινητό από τα χέρια θεατή χωρίς να χάσει… νότα – video

Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε να μη χάσει ούτε μια νότα, να μην σταματήσει την παράσταση καν. Ενώ τραγουδούσε, πλησίασε τον θεατή που είχε στα χέρια του το κινητό, του το πήρε, χαμογέλασε, το άφησε κάτω από τα καθίσματα και συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα!

Το μιούζικαλ The Wrong Man με πρωταγωνιστή τον Τζόσουα Χένρι παίζεται σε θεατρική σκηνή στη Νέα Υόρκη.

Το περιστατικό συνέβη πριν από μερικές μέρες και η ικανότητα του Τζόσουα Χένρι να πάρει το κινητό από τα χέρια του θεατή χωρίς να σταματήσει να τραγουδάει και χωρίς καν να «βγει» από τον χαρακτήρα του, έχει γίνει talk of the town. Όπως και η κίνησή του να… βάλει στη θέση του τον θεατή που δεν πρόσεχε την παράσταση.

Σύμφωνα μάλιστα με τον κριτικό θεάτρου των New York Times, Michael Paulson, το κοινό αποθέωσε τον Χένρι για την κίνησή του.

Tonight at “The Wrong Man”: @joshuahenry20 pulled a total Patti LuPone. A patron was using a phone in the front row — texting? taping? — and Henry seized the phone (while singing) and tossed it under the risers without missing a beat. The crowd applauded.

— Michael Paulson (@MichaelPaulson) October 2, 2019