Πιτ Χέγκσεθ: Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον Τραμπ, είναι τελειωμένοι και το ξέρουν

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ «κυνήγησαν και σκότωσαν» τον αρχηγό της μονάδας του Ιράν που προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα (04.03.2026) ανακοινώνοντας την αποστολή επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή για τη συνέχιση του πολέμου κατά του Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα θα πάρει όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να εξασφαλίσει τη νίκη.

«Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον Πρόεδρο Τραμπ. Και ο Πρόεδρος Τραμπ είχε την τελευταία λέξη» συμπλήρωσε ο Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Χέγκσεθ, μιλώντας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν βιάζονται και ότι θα επιλέξουν τον κατάλληλο χρόνο για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Όπως είπε, «είναι πολύ νωρίς» και επανέλαβε τα λόγια του προέδρου Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν όλο τον χρόνο που χρειάζονται για να διασφαλίσουν τη νίκη απέναντι στο Ιράν.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε ακόμα τα αποτελέσματα των τελευταίων τεσσάρων ημερών ως «απίστευτα» και «ιστορικά», προσθέτοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι ήδη «τελειωμένη» και το γνωρίζει. Σημείωσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να «κυνηγούν, αποσυνθέτουν, καταστρέφουν και νικούν» τις ικανότητες του ιρανικού καθεστώτος.

Ανέφερε επίσης ότι οι Ιρανοί ηγέτες θα βλέπουν μόνο «την αεροπορική ισχύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ» μέχρι τη στιγμή που οι δύο χώρες θα αποφασίσουν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει.

Σε συνέχεια της συνέντευξης Τύπου, υπογράμμισε ότι αυτή η σύγκρουση «ποτέ δεν είχε σχεδιαστεί ως δίκαιος αγώνας και δεν είναι δίκαιος αγώνας», επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν «ενώ βρίσκεται σε μειονεκτική θέση».

Όπως είπε, «περισσότερα και μεγαλύτερα κύματα έρχονται, μόλις ξεκινήσαμε».

Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε στη συνέχεια ότι το χρονοδιάγραμμα του πολέμου ενδέχεται να επεκταθεί πέρα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί και να φτάσει ακόμα και τις 8 εβδομάδες.

«Μπορεί να πείτε τέσσερις εβδομάδες, αλλά θα μπορούσε να είναι έξι, θα μπορούσε να είναι οκτώ, θα μπορούσε να είναι τρεις», ανέφερε. «Σε τελική ανάλυση, εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό και την ταχύτητα των εξελίξεων».

«Βυθίσαμε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό»

Παράλληλα, τόνισε ότι στον Ινδικό Ωκεανό, οι ΗΠΑ βύθισαν «ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα». «Αντ’ αυτού, βυθίστηκε από τορπίλη» είπε. Ο Χέγκσεθ δεν κατονόμασε το ιρανικό πλοίο που δέχτηκε την επίθεση.

Ωστόσο, νωρίτερα το ναυτικό της Σρι Λάνκα ανέφερε ότι το IRIS Dena βυθίστηκε στον Ινδικό Ωκεανό, με περίπου 140 επιβαίνοντες να αγνοούνται.