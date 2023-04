Το διαστημικό σκάφος Hope (Ελπίδα) έστειλε στη Γη τις πιο ευκρινείς εικόνες που έχουν τραβηχτεί ποτέ από τον Δείμο, τον μικρότερο δορυφόρο του πλανήτη Άρη.

Το Hope εκτοξεύτηκε στις 20 Ιουλίου 2020 από το διαστημικό κέντρο της Τανεγκασίμα στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο της παρθενικής διαπλανητικής αποστολής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της πρώτης από χώρα του αραβικού κόσμου.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν από απόσταση περίπου 110 χιλιομέτρων από τον Δείμο, τον έναν από τους δύο δορυφόρους του Κόκκινου Πλανήτη (ο Φόβος είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο).

Είναι η πρώτη φορά από την αποστολή Viking στον Άρη (1977) που διαστημόπλοιο πλησίασε τόσο κοντά στον Δείμο, τόνισαν σήμερα αξιωματούχοι της Διαστημικής Αποστολής των Εμιράτων στον Άρη (Emirates Mars Mission ή EMM) στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU) στη Βιέννη.

💥💥 NEW: UAE’s Hope probe has made stunning observations of Mars’s tiny moon Deimos and its far side. Findings suggest it’s not a captured asteroid after all… (1/2) pic.twitter.com/41ZLxp777k

Χάρη στην κάμερα EXI που παρέχει έγχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυσης, το Hope αποκάλυψε την «σκοτεινή πλευρά» του μικρότερου δορυφόρου του Άρη. Ο Δείμος απέχει περίπου 23.000 χιλιόμετρα από τον Κόκκινο Πλανήτη και οι επιστήμονες δεν είναι ακόμη σίγουροι για την προέλευσή του.

«Δεν είμαστε βέβαιοι για την προέλευση ούτε του Φόβου ούτε του Δείμου», σημείωσε η Χέσα αλ Ματρούσι, εκ των υπευθύνων της αποστολής EMM. Σύμφωνα με την πιο διαδεδομένη θεωρία, «πρόκειται για αστεροειδείς που αιχμαλωτίστηκαν στην τροχιά του Κόκκινου Πλανήτη».

Ωστόσο, οι παρατηρήσεις του Hope ενισχύει μια εντελώς διαφορετική θεωρία: ο Δείμος γεννήθηκε από τα σπλάχνα του Άρη. Ο βράχος φέρεται να αποτελούσε τμήμα του Κόκκινου Πλανήτη, που αποκολλήθηκε από μια σφοδρή πρόσκρουση, και εν συνεχεία αιχμαλωτίστηκε στην τροχιά του Άρη.

The UAE’s Hope Probe, which was launched as part of the Emirates Mars Mission, has captured the clearest-ever image of Mars’ moon Deimos The image has not only provided scientists with new insights about the moon but also challenges existing theories about its origin. pic.twitter.com/vSVJTrzOCf