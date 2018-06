Playmate σέρνει τη Ρις Γουίδερσπουν στα δικαστήρια για τον ξυλοδαρμό από τον Ράιαν Φελίπε

Η 21χρονη Elsie Hewitt ζητά από τη Ρις Γουίδερσπουν να καταθέσει τα μηνύματα που αντάλλαξε με τον πρώην σύζυγό της Ράιαν Φελίπε τη νύχτα που φέρεται να της επιτέθηκε.

Η Playmate έβγαινε τότε με τον 43χρονο ηθοποιό μόλις λίγους μήνες. Η απαίτησή της έρχεται με δικαστικά έγγραφα που υπέβαλε ο δικηγόρος της. Κατηγορεί τους εκπροσώπους του Ράιαν Φελίπε ότι σκόπιμα καθυστέρησαν την υπόθεση και αύξησαν τα έξοδα για την πελάτισσά του προς όφελος του εναγόμενου.

Η Elsie Hewitt κατήγγειλε πως τον Σεπτέμβριο ο Ράιαν Φελίπε την άρπαξε τόσο βίαια από το χέρι που είχε μελανιές. Δύο φορές, όπως ανέφερε, την πέταξε κάτω από τις σκάλες όταν πήγε να πάρει τα πράγματά της το πρωί της 4ης Ιουλίου του 2017.

Μετά το συμβάν η Elsie Hewitt πήγε στην αστυνομία και αργότερα κατέθεσε αίτηση για περιοριστικά μέτρα εναντίον του. Στη συνέχεια του έκανε αγωγές ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων τον Σεπτέμβριο.

Ο Ράιαν Φελίπε αρνήθηκε τις κατηγορίες που έγιναν από το μοντέλο. Υποστήριξε ότι μπήκε σπίτι του τη μοιραία νύχτα και προσπαθεί να εξαργυρώσει τη φήμη του. Αρνήθηκε μάλιστα ότι έβγαινε ραντεβού μαζί της παρά τα μηνύματα που συμπεριέλαβε το μοντέλο στην καταγγελία. Στα μηνύματα ο ηθοποιός δήλωνε την αγάπη του για το μοντέλο και τη θλίψη του για τη φερόμενη επίθεση.

New post (Ryan Phillippe Says Ex-Girlfriend Elsie Hewitt Lying About Domestic Abuse) has been published on Celebrity World 24-7 – https://t.co/2ssDuvBk0T pic.twitter.com/mTbgXzWxeb

