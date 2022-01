Ο βρετανός βουλευτής Κρίστιαν Γουέικφορντ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα και την προσχώρησή του στο Εργατικό Κόμμα, σε ένα ακόμη πλήγμα για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

«Εσείς και το συντηρητικό κόμμα στο σύνολό του φανήκατε ανίκανοι να προσφέρετε την ηγεσία και την διακυβέρνηση που αξίζει αυτή η χώρα», δηλώνει στον Μπόρις Τζόνσον ο βουλευτής της περιφέρειας του Μπέρ Σάουθ, της βόρειας Αγγλίας, λίγα λεπτά πριν από την παρέμβαση του πρωθυπουργού στην Βουλή των Κοινοτήτων

Το Εργατικό Κόμμα καλωσόρισε με ένα tweet τον βουλευτή.

A very warm welcome to Christian Wakeford MP!



The new Labour MP for Bury South. 🌹 pic.twitter.com/kfpbob6VC9