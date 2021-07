Τι και αν ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι τα κρούσματα κορονοϊού παρουσιάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο αύξηση 10%; Τι και αν επιστήμονες σε όλο τον κόσμο ανησυχούν με την εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα; Κάποιοι επιμένουν στις στενές επαφές με αγνώστους και αποφάσισαν να παρευρεθούν σε ένα φεστιβάλ swingers, με εκατοντάδες συμμετέχοντες…

Το τετραήμερο αυτό φεστιβάλ swingers πραγματοποιείται στο Λινκολνσάιρ της Βρετανίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή. Φωτογραφίες από drone, που δημοσιεύτηκαν σε βρετανικά ΜΜΕ, δείχνουν ότι για τις ανάγκες του φεστιβάλ έχουν στηθεί πολλές σκηνές και υπόστεγα.

Σύμφωνα με έναν από τους συμμετέχοντες, τουλάχιστον 200 άτομα βρίσκονται στον χώρο για το τετραήμερο event και – όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail – έχουν πουληθεί περισσότερα από 400 εισιτήρια, τα οποία κόστιζαν 200 λίρες για κάθε ζευγάρι.

