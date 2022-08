Εννέα τραυματίες, εκ των οποίων 4 παιδιά σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός του νέου βομβαρδισμού των ρωσικών στρατευμάτων στην πόλη Βοζνεσένκ της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται κοντά σε πυρηνικό σταθμό στην περιοχή Μικολάγιεφ.

Τον βομβαρδισμό ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βιτάλι Κιμ, σε ανάρτησή του στο Telegram και επιβεβαίωσε τον αριθμό των τραυματιών. Τα παιδιά «είναι όλα τους σε σοβαρή κατάσταση» και οι ηλικίες τους είναι από 3 έως 17 ετών, είπε ο κυβερνήτης. Μάλιστα, το ένα από αυτά είναι ένα κορίτσι που έχασε το μάτι του από τον βομβαρδισμό.

Το Βοζνεσένκ βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 20 χλμ σε ευθεία γραμμή από τον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό στο Πριβντενουκραΐνσκ και σχεδόν 70 χιλιόμετρα από το Μικολάγιεφ.

Το πλήγμα χτύπησε ένα κτίριο κατοικιών και πολλά σπίτια στο Βοζνεσένσκ, που έχει περίπου 30.000 κατοίκους, διευκρίνισε στον λογαριασμό της στο Facebook η κρατική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων, αναρτώντας εικόνες ενός κτιρίου που έχει καταστραφεί.

⚡️Nine injured in Russian attack on Voznesensk, Mykolaiv Oblast. The Russian forces hit a five-story residential building in the city of Vosnesensk on Aug. 20, wounding nine, including four children, according to Mykolaiv Oblast Governor Vitaliy Kim. 📷 Vitaliy Kim/Telegram pic.twitter.com/YFg5M5KSkP

Η περιοχή του Μικολάγιεφ, η οποία πλήττεται τακτικά από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, γειτονεύει με αυτήν της Χερσώνας, η οποία σχεδόν εξ ολοκλήρου κατέχεται από τα ρωσικά στρατεύματα από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την επίθεσή της στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Βοζνεσένκ. Η χώρα της τρομοκρατίας που ονομάζεται Ρωσία έπληξε ένα κτίριο κατοικιών», κατήγγειλε στο Telegram ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντριι Γέρμακ και πρόσθεσε ότι «το καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όχι μόνο η σημερινή γενιά των Ρώσων θα λογοδοτήσει, αλλά και τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Η Ρωσία θα πληρώσει για όλα».

This afternoon, the Russians shelled the city of Voznesensk, Mykolaiv oblast. A five-story building and private houses were hit. Seven people were injured, including three children. One child is currently being operated on – Vitaliy Kim. #StopRussianAggression pic.twitter.com/dzOfUvCEib