Για μια ακόμα φορά η Maxar δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες από την Ουκρανία, όπως έχει κάνει πολλές φορές από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, αυτές οι εικόνες δείχνουν ρωσικά τάνκερ να μεταφέρουν σιτηρά που έχουν πάρει από την Ουκρανία.

Στις δορυφορικές εικόνες της Maxar που δημοσιεύει το CNN, φαίνονται δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Ρωσίας να ελλιμενίζονται και να φορτώνουν αυτό που πιστεύεται ότι είναι κλεμμένο ουκρανικό σιτάρι. Ο

πρόεδρος της Ουκρανίας Βολντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «κλέβει σταδιακά» ουκρανικά προϊόντα διατροφής και προσπαθεί να τα πουλήσει.

