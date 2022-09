Τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «παραβίασε ξεδιάντροπα» τις ιδρυτικές αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ, κατηγόρησε σήμερα (21.9.2022) στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δίνοντας έτσι αιχμηρή απάντηση στον Ρώσο πρόεδρο, μετά το διάγγελμά του για μερική επιστράτευση.

«Αυτός ο πόλεμος καταστρέφει το δικαίωμα της Ουκρανίας να υπάρχει, πολύ απλά», είπε ο Τζο Μπάιντεν, καταγγέλλοντας την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρας, καθώς αποτελεί μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν κλιμακώνει και άλλο την ένταση μετά την κήρυξη της μερικής επιστράτευσης.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος από έναν και μόνο άνδρα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι «κανείς δεν απείλησε τη Ρωσία και κανείς άλλος, πέραν από τη Ρωσία, δεν επιδίωξε τη σύγκρουση».

«Ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να έχει νικητή και ποτέ δεν πρέπει να διεξαχθεί», υπογράμμισε επίσης ο Τζο Μπάιντεν και τόνισε ότι «επιθυμία μας είναι να μπει ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Εάν υπάρχουν κράτη που αναπτύσσουν αυτοκρατορικές φιλοδοξίες χωρίς συνέπειες, θέτουν σε κίνδυνο ό,τι στηρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη», επισήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και τόνισε ξανά ότι «ο πόλεμος αφορά στην διάλυση του δικαιώματος των Ουκρανών να υπάρχουν ως κράτος, ως πολίτες».

