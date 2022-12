Επίθεση από τη Ρωσία δέχτηκε η Χερσώνα το πρωί της Πέμπτης με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να πέσουν νεκροί. Νωρίτερα, Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει πως δυνάμεις της Ουκρανίας επιτέθηκαν στο Ντονέτσκ με αποτέλεσμα 9 άτομα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την προεδρία της Ουκρανίας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα των Ρώσων εναντίον του κέντρου της Χερσώνας σήμερα το πρωί, μια πόλη την οποία ανακατέλαβαν τον Νοέμβριο οι δυνάμεις της χώρας από τον στρατό της Ρωσίας.

“Ο εχθρός έπληξε εκ νέου το κέντρο της πόλης, 100 μέτρα από το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης”, το οποίο βομβαρδίστηκε χθες Τετάρτη, έγραψε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο, κάνοντας λόγο για “δύο νεκρούς”.

Τουλάχιστον εννέα άμαχοι τραυματίσθηκαν από βομβαρδισμό του Ντονέτσκ, προπύργιου των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι φιλορωσικές αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν πως πρόκειται για «την πιο μαζική επίθεση» που έχουν πραγματοποιήσει οι ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη από το 2014.

Σύμφωνα με τον Αλεξέι Κουλέμζιν, τον υποστηριζόμενο από τη Ρωσία δήμαρχο του Ντονέτσκ, τα ουκρανικά στρατεύματα εκτόξευσαν 40 ρουκέτες «BM-21 Grad» εναντίον της πόλης. Σύμφωνα με το Ρόιτερς, ο Κουλέμζιν έκανε λόγο για έγκλημα πολέμου.

The occupation authorities of #Donetsk Region report that Donetsk was subjected to the most powerful shelling in eight years. pic.twitter.com/o3ODuNeO4X