Συνολικά πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στο Λβιβ, την πόλη στα δυτικά της Ουκρανίας, από σημεία ανατολικά, νότια και δυτικά του κέντρου της ενώ παράλληλα φαινόταν και μεγάλος καπνός να υψώνεται στον ουρανό και δημοσιογράφους του CNN να μεταδίδουν ότι όλα τα φώτα της πόλης φαίνονταν σβηστά.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Αντρί Σαντοβί, υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε απροσδιόριστα σημεία της πόλης μετά τις εκρήξεις, καθώς τρεις ηλεκτρικοί υποσταθμοί υπέστησαν ζημιές από επίθεση με πυραύλους. Μάλιστα, η εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι καθυστερούν και τα τρένα με κατεύθυνση προς το Λβιβ, λόγω των ζημιών στους υποσταθμούς που αποτελούν μέρος των σιδηροδρομικών υποδομών.

⚡️⚡️In the result of the rocket strike two power substations were damaged. A part of the city doesn’t have an electricity. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) May 3, 2022

Smoke rising over #Lviv after missile attack this evening.



Authorities say several electrical substations have been damaged.



There were power cuts in the city, no news yet about any injured or killed #Ukraine pic.twitter.com/1VdVFpuTV1 — Rebecca Barry (@BeccaBarry) May 3, 2022

Μετά τις εκρήξεις στη Λβιβ ακολούθησαν αναφορές για νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας τα τελευταία λεπτά, όπως το Κίεβο, η Οδησσός και το Ντνίπρο. Σημειώνεται, επίσης, ότι λίγο πριν τις εκρήξεις είχε ηχήσει σε όλη την Ουκρανία ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή.

My mom’s just called from Lviv region to tell me she heard a missile flying above our house, and then saw big smoke in the direction of Lviv… while I’m having dinner in Kyiv. Wherever we are, we can’t feel safe because of Russia. — Iryna Matviyishyn (@IMatviyishyn) May 3, 2022

Μάλιστα, στη Λβιβ βρίσκεται και η Αντζελίνα Τζολί. Η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός θέλησε να συμπαρασταθεί στους πρόσφυγες και στα τραυματισμένα παιδιά στην πόλη Λβιβ, καθώς είναι γνωστή για την ανθρωπιστική της δράση.

BREAKING: Fresh Russian missile strikes being reported across multiple regions of Ukraine in the last few minutes, with targets including Kyiv, Odesa, Dnipro and Lviv. — Conflict News (@Conflicts) May 3, 2022

Όμως, τη στιγμή που ακούστηκαν οι σειρήνες για τις αεροπορικές επιδρομές, καταγράφηκε στο παρακάτω βίντεο η στιγμή που φυγαδεύτηκε σε καταφύγιο.

3 power substations damaged as result of Russian missile strikes in L'viv – head of regional administration https://t.co/eTkNF2jRZX via @24tvua #Ukraine pic.twitter.com/VnppnL9Znz — Liveuamap (@Liveuamap) May 3, 2022

Reports that parts of Lviv have lost electricity pic.twitter.com/7Ba7443hhJ — D.Emery (@DemeryUK) May 3, 2022

A series of blasts have been reported near the city of Lviv, Ukraine. pic.twitter.com/UNVv4RuNxt — The Recount (@therecount) May 3, 2022

Πηγή: onalert.gr