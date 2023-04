Ένας χρόνος από τη ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. Ήταν μία από τις φονικότερες των Ρώσων εισβολέων κατά αμάχων στον πόλεμο, που μαίνεται από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ρωσικός πύραυλος Totchka-U οπλισμένος με πυρομαχικά διασποράς σκότωσε 61 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 160 την ώρα που είχαν συγκεντρωθεί, προσπαθώντας να διαφύγουν μέσω του σιδηροδρομικού σταθμού του Κραματόρσκ, 43 ημέρες αφότου είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία (24.02.202).

Στις 8 Απριλίου 2023, έναν χρόνο μετά τη σφαγή, οι κάτοικοι του Κραματόρσκ απόθεσαν λουλούδια στο μνημείο του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης του Ντονμπάς.

Ήταν μία από τις φονικότερες ρωσικές επιθέσεις κατά αμάχων στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Μόσχα αρνήθηκε την συμμετοχή της στην επίθεση.

Ο Άντριι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στα social media ότι «οι Ρώσοι τρομοκράτες ευθύνονται για την επίθεση» και ότι «οι εγκληματίες πολέμου πρέπει να τιμωρηθούν».

The scene at Kramatorsk station was horrific. Cluster bombs are designed to kill & maim human beings. Strollers, stuffed animals & blood lined the platform. Bodies were piled up under tarps, legs & arms of children sticking out. Heroic rescue crews worked to save those injured. pic.twitter.com/rMkgsKhyLb