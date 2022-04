Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επικοινώνησε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και συζήτησαν για την πρόσφατη αποστολή της στην Ουκρανία. Σε ανάρτηση του στα social media, o Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι η Ευωρατλαντική Συμμαχία θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ευωρατλαντικής Συμμαχίας. «Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι ενωμένα, με αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό» πρόσθεσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ, στην ανάρτησή του στο Twitter.

Spoke with EU President @vonderleyen about her recent visit to Kyiv & meeting with President @ZelenskyyUa. We are determined to continue to strengthen our support for #Ukraine. #NATO and the #EU stand united, in solidarity with the Ukrainian people.