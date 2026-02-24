Πόλεμος στην Ουκρανία: H ουκρανική σημαία υψώθηκε σήμερα δίπλα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό για την επέτειο από τα τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου, η ουκρανική σημαία υψώθηκε σήμερα (24.02.2026) δίπλα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά από την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ, EEAS), κατά τη διάρκεια σύντομης τελετής παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Η χειρονομία αυτή είναι κάτι παραπάνω από συμβολική και αντανακλά την πεποίθησή μας ότι το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά της, η Κάγια Κάλας, με μήνυμά της στο «Χ», αναφέρει: «Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της ΕΕ. Με την υποστήριξή μας, οι Ουκρανοί αντιστέκονται και παραμένουν δυνατοί. Ο ταχύτερος δρόμος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος είναι η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη Ρωσία και η μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία. Ας είναι αυτή η τελευταία επέτειος πολέμου».

In solidarity with the Ukrainian people, we raise the Ukrainian flag alongside the EU flag at @eudiplomacy HQ.



This is more than a symbol.

Ukraine’s future lies within the EU.

With our support, Ukrainians are resisting and holding firm.



The fastest path to end this war is more… pic.twitter.com/yGEf1Fo3kA — Kaja Kallas (@kajakallas) February 24, 2026

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέβασε το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φωταγωγήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23.02.2026) με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Tonight, we adorn our European institutions with the colours of Ukraine.



Two colours, carrying the spirit of courage.

⁰Two colours, burning with resistance.



Four years into Russia’s full-scale war, these colours are shining brighter than ever



Slava Ukraini. pic.twitter.com/Ctu4bPYOwI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2026

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, η ΕΥΕΔ σημειώνει ότι «η Ρωσία πληρώνει βαρύ τίμημα για έναν μοιραίο λάθος υπολογισμό», επισημαίνοντας ότι «ο ρωσικός στρατός έχει βαλτώσει και η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε παρακμή», ενώ «με την ευρωπαϊκή στήριξη οι Ουκρανοί συνεχίζουν να αντιστέκονται».