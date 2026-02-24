Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: H ουκρανική σημαία υψώθηκε σήμερα δίπλα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
People attend a memorial event to mark the fourth anniversary of the full-scale Russian invasion, amid Russia's attack on Ukraine, at Romanivskyi Bridge, which was destroyed at the beginning of the war and which was the main way for evacuations of civilians from the front line area around the Ukrainian capital, in Irpin, outside of Kyiv, Ukraine February 24, 2026. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY
Η βομβαρδισμένη πόλη Ιρπίν στην Ουκρανία / Reuters

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό για την επέτειο από τα τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου, η ουκρανική σημαία υψώθηκε σήμερα (24.02.2026) δίπλα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά από την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ, EEAS), κατά τη διάρκεια σύντομης τελετής παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Η χειρονομία αυτή είναι κάτι παραπάνω από συμβολική και αντανακλά την πεποίθησή μας ότι το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά της, η Κάγια Κάλας, με μήνυμά της στο «Χ», αναφέρει: «Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της ΕΕ. Με την υποστήριξή μας, οι Ουκρανοί αντιστέκονται και παραμένουν δυνατοί. Ο ταχύτερος δρόμος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος είναι η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη Ρωσία και η μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία. Ας είναι αυτή η τελευταία επέτειος πολέμου».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέβασε το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φωταγωγήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23.02.2026) με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, η ΕΥΕΔ σημειώνει ότι «η Ρωσία πληρώνει βαρύ τίμημα για έναν μοιραίο λάθος υπολογισμό», επισημαίνοντας ότι «ο ρωσικός στρατός έχει βαλτώσει και η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε παρακμή», ενώ «με την ευρωπαϊκή στήριξη οι Ουκρανοί συνεχίζουν να αντιστέκονται».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
107
46
44
41
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo