Ένα νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας για να δείξει το τι έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, και ειδικά στην Μαριούπολη.

Εικόνες από drone δείχνουν την Μαριούπολη να είναι πραγματικά ισοπεδωμένη, προκαλώντας σοκ.

Τα πάντα σχεδόν έχουν γίνει ερείπια, με μεγάλο μέρος της πόλης να έχει επί της ουσίας εξαφανιστεί.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαριούπολης για να δείξει τις συνέπειες από τους ασταμάτητους βομβαρδισμούς των Ρώσων.

Published by Mariupol City Council, the new video shows destroyed apartment buildings in the city’s Eastern residential district.



Mariupol, a seaport in southeastern Ukraine, has been heavily bombarded since the beginning of Russia’s all-out war and besieged since early March. pic.twitter.com/kscGaoVJDn