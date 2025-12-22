Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Οδησσός ξανά στο στόχαστρο ρωσικών drones

Η Μόσχα κλιμακώνει τα αντίποινα στις ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο
Στιγμιότυπο από επίθεση ρωσικών drones στην περιοχή της Οδησσού
Στιγμιότυπο από επίθεση ρωσικών drones στην περιοχή της Οδησσού / Υπηρεσία Τύπου της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας / REUTERS

Ρωσικά drones έπληξαν λιμενικές υποδομές και ένα πλοίο στην Οδησσό της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (23.12.2025).

Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή ρωσικών drones μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες στην Οδησσό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ουκρανίας.

 

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απειλήσει με κλιμάκωση των πληγμάτων σε λιμάνια της Ουκρανίας, ως αντίποινα στις ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

