Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Οδησσός ξανά στο στόχαστρο ρωσικών drones

Ρωσικά drones έπληξαν λιμενικές υποδομές και ένα πλοίο στην Οδησσό της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (23.12.2025).

Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή ρωσικών drones μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες στην Οδησσό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ουκρανίας.

Thousands of tonnes of sunflower oil flooded the surrounding areas as Russia struck oil storage tanks in Ukraine’s Odesa region on December 21 pic.twitter.com/LFOskaeKnv — TRT World (@trtworld) December 22, 2025

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απειλήσει με κλιμάκωση των πληγμάτων σε λιμάνια της Ουκρανίας, ως αντίποινα στις ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.