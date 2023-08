Τουλάχιστον 20 drones της Ουκρανίας ισχυρίζεται ότι κατέρριψε η Ρωσία, τα οποία εξαπολύθηκαν προς την χερσόνησο της Κριμαίας νωρίτερα σήμερα Σάββατο (12.8.2023), ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο στο Telegram. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε 14 drones της Ουκρανίας, ενώ τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου εξουδετέρωσαν έξι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές ενώ δεν ήταν άμεσα σαφές ποιοι ήταν οι στόχοι στις αναφερόμενες αυτές επιθέσεις στην προσαρτηθείσα από τη Ρωσία χερσόνησο.

