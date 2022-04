Δραματικές στιγμές στην ηρωική Μαριούπολη, ανηλεές σφυροκόπημα σε Κίεβο, Χάρκοβο και Λβιβ καθώς η Ρωσία αναζητά εκδίκηση για τη βύθιση του Moskva και μια νίκη στην Ουκρανία που θα αναπτερώσει το ηθικό των στρατιωτών της.

Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το Λβιβ και ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο και το Χάρκοβο σήμερα (16.04.2022), καθώς η Ρωσία συνεχίζει να απειλεί ότι θα εξαπολύσει και άλλες επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε πόλεις της Ουκρανίας ως αντίστοινα για τη βύθιση της ναυαρχίδας του Στόλου της τής Μαύρης Θάλασσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πολιορκημένη Μαριούπολη, θέατρο των πιο σφοδρών μαχών και της χειρότερης ανθρωπιστικής καταστροφής του πολέμου, ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν ελπίζοντας ότι θα αντισταθμίσουν την αποτυχία τους να καταλάβουν το Κίεβο, επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο.

Η Μόσχα δήλωσε πως τα αεροσκάφη της έπληξαν ένα εργοστάσιο επισκευής αρμάτων μάχης στην πρωτεύουσα, όπου ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης και καπνός ήταν ορατός στον νοτιοανατολικό τομέα Νταρμίτσκιι. Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οι γιατροί αγωνίζονταν να σώσουν άλλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε πως ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από τη Λευκορωσία εκτόξευσαν επίσης πυραύλους στην περιοχή του Λβιβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, όπου τέσσερις πύραυλοι Κρουζ καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Στη Μαριούπολη, δημοσιογράφοι του Reuters σε τμήματα της πόλης που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο έφθασαν στη χαλυβουργία Illych, την οποία η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε χθες, Παρασκευή, ένα από τα δύο τεράστια μεταλλουργικά εργοστάσια όπου οι υπερασπιστές της πόλης αντιστέκονται σε υπόγεια τούνελ και μπούνκερ.

Published by Mariupol City Council, the new video shows destroyed apartment buildings in the city's Eastern residential district.



Mariupol, a seaport in southeastern Ukraine, has been heavily bombarded since the beginning of Russia's all-out war and besieged since early March. pic.twitter.com/kscGaoVJDn