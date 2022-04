Τον απόλυτο έλεγχο του Ντονμπάς και της νότιας Ουκρανίας θέλει να αποκτήσει η Ρωσία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υποδιοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ της Κριμαίας και του Ντονμπάς.

Χτες πάντως ο υπ. Άμυνας της Ρωσίας Σοϊγκού ανακοίνωσε επίσημα στον Πούτιν πως η Ρωσία κατέχει πλέον την Μαριούπολη.

Μάλιστα βίντεο από την ισοπεδωμένη Μαριούπολη δείχνει τους πανηγυρισμούς των Τσετσένων, οι οποίοι μάλιστα φωνάζουν… «Allahu Akbar».

Οι Τσετσένοι του Ραμζάν Καντίροφ, που επιστρατεύτηκαν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση των Ουκρανών στην Μαριούπολη, στο βίντεο ποζάρουν σαν αστακοί, κρατώντας σημαίες ενώ από πίσω τους φαίνονται τα ερείπια της ορθόδοξης πόλης. Κραυγάζουν μάλιστα και τη φράση… «Allahu Akbar».

«Σύμφωνα με τις ιαχές Allahu Akbar, η πόλη που κάποτε ιδρύθηκε από Έλληνες που διέφυγαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία «απελευθερώθηκε» από τους κατοίκους της από τις Τσετσένους πολιτοφυλακές του Πούτιν. Τι ανατροπή της ιστορίας…», γράφει ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, επικεφαλής ανταποκριτής εξωτερικών υποθέσεων, Γιαροσλάβ Τροφίμοφ, σε ανάρτηση του στο Twitter.

To the chants of Allahu Akbar, the city once founded by Greeks fleeing the Ottoman Empire was “liberated” of its inhabitants by Putin’s Chechen militias. What a twist of history. https://t.co/q4yBSgi5Dl