Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της Οδησσού βομβαρδίστηκε από τον στρατό της Ρωσίας το βράδυ της Κυριακής.

Σήμερα 6η Νοεμβρίου «το εθνικό μουσείο τέχνης της Οδησσού συμπληρώνει τα 124 του χρόνια», ανέφερε ο Όλεχ Κίπερ, ο περιφερειάρχης του λιμανιού της πόλης της Ουκρανίας, μέσω Telegram. «Την παραμονή της 6ης Νοεμβρίου, οι Ρώσοι ‘συνεχάρησαν’ το αρχιτεκτονικό μνημείο μας με πύραυλο που έπεσε σε μικρή απόσταση», πρόσθεσε.

Τοίχοι του κτιρίου υπέστησαν ζημιές και παράθυρα και υαλοπίνακες έσπασαν, πρόσθεσε.

Το μουσείο, από τα παλαιότερα παλάτια της Οδησσού, φιλοξενούσε πριν από τον πόλεμο 10.000 αντικείμενα τέχνης, ανάμεσά τους πίνακες ορισμένων από τους πιο γνωστούς ρώσους και ουκρανούς εικαστικούς του 19ου και του 20ού αιώνα.

Το δημοτικό συμβούλιο της Οδησσού δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο διακρίνονται διαλυμένα παράθυρα και συντρίμμια μέσα στο εθνικό μουσείο τέχνης της Οδησσού και πίνακες κρεμασμένοι στους τοίχους.

Odessa got it again at night, it was so loud that our walls shook, and a window in the front door was broken 😭 pic.twitter.com/v9HJVUxPsO