Η Χερσώνα της Ουκρανίας ανακτά σταδιακά εδάφη από τη Ρωσία, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τοπικού αξιωματούχου, θα έχει οριστικά απελευθερωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο.

«Είμαστε σε θέση να πούμε ότι η περιοχή της Χερσώνας θα απελευθερωθεί (από τη Ρωσία) μέχρι τον Σεπτέμβριο και ότι όλα τα σχέδια των δυνάμεων κατοχής θα αποτύχουν», δήλωσε ο σύμβουλος της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας Σέργκιι Κλαν σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Ουκρανίας.

Ο ουκρανικός στρατός έχει αρχίσει τις τελευταίες εβδομάδας να ανακτά εδάφη στην περιοχή της Χερσώνας, με την βοήθεια οπλικών συστημάτων που έχουν χορηγηθεί από τις δυτικές χώρες.

«Μπορούμε να μιλήσουμε για ανατροπή της κατάστασης επί του πεδίου. Κατά την διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων, οι ουκρανικές δυνάμεις είναι αυτές που έχουν το πλεονέκτημα», δήλωσε ο ουκρανός αξιωματούχος. «Ο στρατός μας προωθείται πραγματικά, περνάμε από την φάση της άμυνας στην αντεπίθεση».

The #Ukrainian counteroffensive in #Kherson region is being prepared or has already started, according to the Institute for the Study of War. https://t.co/0j1EHIyVer