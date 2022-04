Νέα επιτυχία των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στον πόλεμο στην Ουκρανία κατά των Ρώσων εισβολέων. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία κατέρριψε μαχητικό Su-34 που προσπαθούσε να βομβαρδίσει το Μικολάγιεφ.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται για 46η ημέρα με αμείωτη σφοδρότητα, η Νότια στρατιωτική περιφέρεια της χώρας γνωστοποίησε την Κυριακή (10.04.2022) ότι «μία μονάδα αντιαεροπορικών πυραύλων της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε ένα ρωσικό μαχητικό Su-34 που προσπαθούσε να βομβαρδίσει το Mικολάγιεφ».

«Ο εχθρός προσπαθεί να κάνει προόδους και επιθέσεις στην περιφέρεια αυτή, αλλά μέχρι τώρα οι ουκρανικές δυνάμεις αντίστασης τον απωθούν με επιτυχία», προσθέτει η Ουκρανία στην ανακοίνωση.

Επίσης, πληροφορίες από την Ουκρανία αναφέρουν ότι στις 14 Μαρτίου είχε καταρριφθεί ένα Su-34 της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας.

#Ukraine: We didn’t post at the time as we weren’t sure if it was new, but can now confirm that on March 14th, a Su-34 of the Russian Air force with tail number RF-95010 (35 Red) was shot down by Ukrainian forces.



h/t @Ukraine_AF. pic.twitter.com/WZyD8Kr4We