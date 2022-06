Υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει χολέρα στην Μαριούπολη, καθώς οι υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης-λιμάνι βρίσκονται πιθανόν στα πρόθυρα κατάρρευσης. Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται για περισσότερες από 100 ημέρες.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Πέτρο Αντριουσένκο, σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης, δήλωσε στην ότι η πόλη προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει επιδημία χολέρας, εξαιτίας της συσσώρευσης νεκρών σωμάτων και σκουπιδιών στην πόλη. «Η λέξη ”χολέρα” ακούγεται πλέον ολοένα και περισσότερο στην πόλη, μεταξύ των τοπικών αξιωματούχων και των προϊσταμένων τους. Από όσο μπορούμε να διαπιστώσουμε, η επιδημία έχει ήδη λίγο πολύ ξεκινήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην πόλη-λιμάνι της νότιας Ουκρανίας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας αναφέρει, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, πως υπάρχουν ύποπτα κρούσματα χολέρας στην περιοχή από την 1η Ιουνίου και μετά. Αξιωματούχοι της Υγείας προειδοποίησαν δε πως η μαζική ταφή πτωμάτων και η κακή πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, επιτείνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της χολέρας στη Μαριούπολη.

Στην σχετική ανακοίνωση του, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας υποστηρίζει επίσης ότι πιθανόν υπάρχουν κρίσιμες ελλείψεις σε φάρμακα στην Χερσώνα. Η Ρωσία καταβάλλει προσπάθειες για να παράσχει βασικές δημόσιες υπηρεσίες στον πληθυσμό στα εδάφη που έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, επισημαίνει σχετική ανακοίνωση στο Twitter.

