Τους τρεις μήνες πλησιάζει η διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία και φαίνεται πως η Ρωσία έχει επικεντρώσει τις επιχειρήσεις της στο Ντονμπάς, όπου οι δυνάμεις της Μόσχας αυξάνουν την πίεσή τους. Σφυροκοπείται ανελέητα και το Λουγκάνσκ.

Το Ντονμπάς έχει μετατραπεί σε «κόλαση» είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιγράφοντας έτσι τις μάχες ανάμεσα στις δυνάμεις της χώρας του και της Ρωσίας.

Η Μόσχα θέλει πρωτίστως να κυριεύσει ολόκληρο το Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, την περιοχή των ρωσόφωνων που ελέγχουν εν μέρει από το 2014 φιλορώσοι αυτονομιστές.

Ωστόσο «οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στην απελευθέρωση της περιφέρειας του Χαρκόβου», ενώ «οι δυνάμεις κατοχής επιδιώκουν να αυξήσουν κι άλλο την πίεση στο Ντονμπάς. Η κατάσταση εκεί είναι κόλαση, και δεν πρόκειται για υπερβολή», είπε ο Ζελένσκι.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άμαχοι και να τραυματιστούν άλλοι 40 χθες (19.05.2022) στη Σεβεροντονιέτσκ, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, σύμφωνα με τον επικεφαλής των τοπικών αρχών Σερχίι Χαϊντάι, που κατηγόρησε τους Ρώσους πως έβαλαν στο στόχαστρο κυρίως σπίτια και προειδοποίησε ότι ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί κι άλλο.

Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου διαπίστωσε ότι η βιομηχανική πόλη έχει μεταμορφωθεί εδώ και μέρες σε πεδίο μάχης και σφυροκοπείται από το ρωσικό πυροβολικό.

Η Νέλα Κασκίνα, 65 ετών, συνταξιούχος υπάλληλος του δήμου, συνόψισε λέγοντας «δεν ξέρω πόσο καιρό θα μπορέσουμε να αντέξουμε». Η Σεβεροντονιέτσκ και η Λισιτσάνσκ αποτελούν τον τελευταίο θύλακα αντίστασης στην περιφέρεια Λουγκάνσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει τις δύο πόλεις, που χωρίζει ποταμός, και τις βομβαρδίζουν ακατάπαυστα.

Ρωσικά στρατεύματα σκότωσαν πέντε άμαχους στη γειτονική περιφέρεια Ντονέτσκ, σύμφωνα με τον επικεφαλής των τοπικών αρχών Πάβλο Κιριλένκο.

Στο μέτωπο της Μαριούπολης, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες παραδόθηκαν άλλοι 800 Ουκρανοί στρατιωτικοί που είχαν οχωρωθεί στο αχανές εργοστάσιο Azovstal, στο λιμάνι της πόλης. Πλέον, σύμφωνα με τον απολογισμό της Ρωσίας, από την Δευτέρα έχουν παραδοθεί 1.730 Ουκρανοί στρατιωτικοί.

Η Ρωσία δημοσιοποίησε φωτογραφίες ομάδων ένστολων που βγαίνουν, ορισμένοι με επιδέσμους και πατερίτσες, έπειτα από τη μακρά μάχη στο εργοστάσιο που το Κίεβο χαρακτηρίζει σύμβολο «της αντίστασης». Οι ουκρανικές αρχές λένε ότι η Μαριούπολη καταστράφηκε κατά το 90% και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι.

Είναι αδύνατη η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών με ανεξάρτητο τρόπο.

Οι στρατιωτικοί που βγήκαν από το εργοστάσιο, ανάμεσά τους 80 τραυματίες, είναι «αιχμάλωτοι πολέμου», τόνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Κίεβο συνεχίζει να αποφεύγει να μιλήσει για παράδοση. «Θα κάνω τα πάντα προκειμένου οι ισχυρότερες ξένες δυνάμεις να ενημερωθούν και, στο μέτρο που είναι δυνατό, να εμπλακούν στη διάσωση των ηρώων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε επίσης χθες, ο Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, υποδιοικητής του τάγματος Azov, των Ουκρανών εθνικιστών, διαβεβαίωσε πως είναι ακόμη στο εργοστάσιο μαζί με άλλους διοικητές, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την «επιχείρηση» που παραμένει κατ’ αυτόν πάντα σε εξέλιξη.

