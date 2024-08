Πόλεμος στην Ουκρανία: Μακελειό στο Χάρκοβο από ρωσική επίθεση – Πολλοί νεκροί, σκληρές εικόνες

Νέα ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, με πολλούς νεκρούς. Μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν ήταν και ένα κορίτσι που έπαιζε σε παιδική χαρά.

Τουλάχιστον έξι νεκροί -ανάμεσά τους και το κοριτσάκι στην παιδική χαρά- σκοτώθηκαν την Παρασκευή (30.08.2024) και 55 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές βόμβες στο Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας.

Τουλάχιστον 28 είναι οι σοβαρά τραυματίες.

Συνολικά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, 550 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους, ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών.

Οι επιθέσεις της Μόσχας στο Χάρκοβο την Παρασκευή έπληξαν και μία κατοικημένη πολυκατοικία.

Στιγμιότυπα από το σημείο δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να αναδύονται από το επάνω μέρος του κτιρίου.

Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί, πυροσβέστες, αλλά και εθελοντές βοηθούν ανθρώπους να διαφύγουν με ασφάλεια.

This is what Russians just did to building full of families in Kharkiv while the US protects the Russian airfields launching these attacks.



Several children are already among the many victims. pic.twitter.com/HxOJpzN1Ak