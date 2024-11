Πόλεμος στην Ουκρανία: Μία 32χρονη μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της σκοτώθηκαν από ρωσικό πύραυλο

Τη γενέτειρα του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπληξε ρωσικός πύραυλος. Αποτέλεσμα της επιδρομής της Μόσχας ήταν να βρουν τραγικό θάνατο μία μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της μέσα στο σπίτι τους.

Η οικογενειακή τραγωδία στο Κρίβιι Ριγκ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Ο ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε ένα τμήμα ενός συγκροτήματος κατοικιών το πρωί της Δευτέρας (11.11.2024) και το βράδυ εντοπίστηκε το πτώμα της γυναίκας κάτω από τα ερείπια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δημοσίευσαν μία φωτογραφία με τα σωστικά συνεργεία να μεταφέρουν το πτώμα της γυναίκας μέσα σε λευκή σακούλα. Η Ολένα Κούλικ ήταν 32 ετών, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, τα σωστικά συνεργεία βρήκαν τα πτώματα των τριών παιδιών της, ανέφερε το πρωί της Τρίτης (12.11.2024) η εισαγγελία.

Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας δύο και δέκα ετών και ένα κοριτσάκι δύο μηνών, σύμφωνα με τη γιαγιά τους, την οποία επικαλούνται τα τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τη γιαγιά τους, μόνον ο πατέρας επέζησε καθώς βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο τη στιγμή της έκρηξης.

