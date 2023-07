Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να έχει θύματα αμάχους. Στους έξι οι νεκροί από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην Κριβί Ριχ.

Ένα 10χρονο κορίτσι και η μητέρα του συγκαταλέγονται ανάμεσα στους νεκρούς της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην πόλη Κριβί Ριχ, 17 μήνες από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στους 75 ανέρχονται οι τραυματίες της τελευταίας επιδρομής της Μόσχας.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται το κτίριο κατοικιών πολλοί όροφοι του οποίου έχουν καταστραφεί και φωτιά να καίει στο εσωτερικό του. Συντρίμμια βρίσκονται στον δρόμο μπροστά από το κτίριο όπου έχουν σπεύσει πυροσβέστες.

«Έξι νεκροί στο Κριβί Ριχ», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Σέρχιι Λισάκ, με ανάρτηση στο Telegram, κηρύσσοντας ημέρα πένθους για την πόλη. Ο δήμαρχος Ολεξάντρ Βίλκουλ είπε ότι ένα 10χρονο κορίτσι και η 45χρονη μητέρα του συγκαταλέγονται στους νεκρούς.

Η Ιεβένια, κάτοικος της πόλης, είπε ότι δύο πύραυλοι πέταξαν πάνω από το σπίτι της λίγο πριν τις 9 το πρωί και έσπευσε στο σημείο της πρόσκρουσης αφού της τηλεφώνησε ένας φίλος της που μένει κοντά.

Ο Λισάκ τόνισε ότι 75 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών. Σχεδόν 150 από τους ενοίκους της πολυκατοικίας κατάφεραν να βγουν μόνοι τους και 30 με τη βοήθεια διασωστών, πρόσθεσε.

«Οι Ρώσοι έπληξαν την πόλη με δύο πυραύλους», ο ένας από τους οποίους χτύπησε τους πάνω ορόφους «κτιρίου κατοικιών», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών, Ιγκόρ Κλιμένκο. Ο δεύτερος ρωσικός πύραυλος έπληξε κτίριο που ανήκει σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, επεσήμανε ο Κλιμένκο.

Περισσότεροι από 350 διασώστες αναπτύχθηκαν σε επιχείρηση για τη διάσωση ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί κάτω από ερείπια, είπε ο Ζελένσκι.

Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ είπε ότι η επίθεση φέρεται να έγινε με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Κριβί Ριχ, μια πόλη όπου παράγεται χάλυβας, είναι γενέτειρα του Ζελένσκι.

Aftermath of barbaric russian attack on Kryvyi Rih is horrific. And it breaks my heart that dozens of air defense systems around the world just gather dust while we need them so badly.



Video: Office of the President of Ukraine pic.twitter.com/IhFATbMt12