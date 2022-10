Καθώς η Ρωσία παίζει “βρώμικο” παιχνίδι με τα σιτηρά, αποχωρώντας από τη συμφωνία για τη μεταφορά τους μέσω της Μαύρης Θάλασσας, εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο κι άλλες πόλεις της Ουκρανίας, για να πιέσει ακόμη περισσότερο τους Ουκρανούς.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας (31.10.2022) σειρά εκρήξεων συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας με τις αναφορές στα social media να αναφέρουν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο, ενώ οι περιφερειακές αρχές στο βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας έκαναν λόγο για πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την ημέρα που χτυπήθηκε η γέφυρα Κερτς στην Κριμαία, η Ρωσία έχει αυξήσεις τις επιθέσεις της, με στόχο ενεργειακές υποδοχές προκειμένου να κάνει τον χειμώνα που έρχεται πιο βαρύ για τους Ουκρανούς.

Καπνός φαινόταν να υψώνεται πάνω από το Κίεβο έπειτα από περίπου 10 εκρήξεις, σύμφωνα με το Reuters. Όπως δήλωσαν δημοσιογράφοι του AFP, ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις 08:00 ως τις 08:20.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Monday morning. 15+ missiles from Russia already. 10 explosions in Kyiv's region, 2 in Kharkiv so far. Critical infrastructure under attack. No electricity, no water. And it's only 8 in the morning 😃

Fuck them sideways. #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/nYZzEqwZlH — Anastasiya Paraskevova (@AnastasiyaPara8) October 31, 2022

Three more explosions in the Kyiv city, perhaps Ukrainian air defense — Oleh Novikov 🇺🇦 (@olehbatkovych) October 31, 2022

Σύμφωνα με Ουκρανούς δημοσιογράφους και πολίτες, οι σειρήνες στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας άρχισαν να ηχούν από τις 07:00 το πρωί.

❗️Now there are about 40 missiles in the sky over Ukraine, writes the advisor to the head of the Ministry of Internal Affairs, Anton Gerashchenko.



Sirens in all regions of Ukraine since 7 am sharp.#Ukraine #Kyiv #Russia #russiaisateroriststate #SlavaUkraini #RussiaUkraineWar — Dan🇺🇦 (@youngdanax) October 31, 2022

Αποτέλεσμα της νέας επίθεσης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ήταν να μείνει η πόλη χωρίς νερό και ρεύμα.

No electricity and water supply in some districts of Kyiv city reported b/c of ru missiles strike — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) October 31, 2022

⚡️There are also problems with water supply in Kyiv pic.twitter.com/9GcvFVAdcu — 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) October 31, 2022

Στο μεταξύ ο Ίχορ Τερέχοβ, δήμαρχος του Χαρκόβου, δήλωσε ότι η πόλη έχει πληγεί από δύο πυραύλους που στοχοθέτησαν τις εγκαταστάσεις κρίσιμης υποδομής.

Η Ρωσία έχει αυξήσει τις αεροπορικές της επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, αφού κατηγόρησε το Κίεβο για την έκρηξη που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας.