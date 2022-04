Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, χωρίς να είναι διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες για το τι τις προκάλεσε, όπως αναφέρει ο Guardian, όμως υπάρχει πυκνός καπνός που αναδύεται από την πόλη αλλά και αναφορές για επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους.

Τις εκρήξεις στο Κίεβο επιβεβαιώνει και ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο και μεταδίδει ο λογαριασμός του ουκρανικού μέσου, Kyiv Independent ενώ υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με πλάνα πυραύλων που εκτοξεύονται κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, χωρίς να διαπιστώνεται – για την ώρα – η γνησιότητά τους.

«Ο εχθρός χτύπησε στο Κίεβο. Υπήρξαν δύο χτυπήματα στην περιοχή Σεφτσενκιβσκί. Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται στο σημείο. Οι πληροφορίες για θύματα επεξεργάζονται διαρκώς», δήλωσε ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, και μεταδίδουν τα διεθνή μέσα.

Rusia vuelve a bombardear Kiev, y en pleno centro. pic.twitter.com/dis20vkeUm — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) April 28, 2022

Δημοσιογράφοι του AFP βρέθηκαν σε μια πληγείσα περιοχή του Κιέβου και ανέφεραν εκτεταμένες ζημιές σε κτίριο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο σημείο είχαν αναπτυχθεί σωστικά συνεργεία και αστυνομικοί.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν την ώρα της κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Κίεβο, ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος αναφέρθηκε στο Αζοφστάλ και στις προσπάθειες εκκένωσης των αμάχων.

⚡️⚡️Missiles hit Kyiv.



Two sites in the city's Shevchenkivsky District have been hit, according to Mayor Vitali Klitschko.



Air raid sirens weren't on when the attack happened. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 28, 2022

«Στην παρούσα φάση, μπορώ μόνο να σας πω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί (η εκκένωση). Δεν πρόκειται να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο που θα μπορούσε να υπονομεύσει αυτήν την πιθανότητα», είπε ο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

❗️Three rockets hit #Fastov – writes Deputy Interior Minister Anton Gerashchenko. pic.twitter.com/zphW14WHWH — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι δήλωσε: «Θέλω να πιστεύω – όπως και οι συγγενείς όσων έχουν εγκλωβιστεί στο Azovstal (στο εργοστάσιο χάλυβα) – ότι ο γενικός γραμματέας (του ΟΗΕ) κι εμείς θα καταφέρουμε να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα».

Presumably one of the rockets that flew to Kyiv. pic.twitter.com/b6zqLUejuv — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) April 28, 2022

«Αντικρίζοντας αυτή τη φρίκη αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να γίνει έρευνα σε βάθος και καταλογισμός ευθυνών. Χαίρομαι που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει επιληφθεί», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες κατά την επίσκεψή του σε Ιρπίν, Μπούτσα και Μποροντιάνκα, αντικρίζοντας τα κατεστραμμένα κτήρια και τους ομαδικούς τάφους και αναφερόμενος στις έρευνες που γίνονται για πιθανά εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας.

Ντμίτρο Κουλέμπα: Η Ρωσία επιδεικνύει ξανά τη στάση της απέναντι στον κόσμο

«Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με πυραύλους την ίδια ώρα που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Κίριλ Πετκόφ, επισκέπτονται την πρωτεύουσά μας. Με αυτή την αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας η Ρωσία επιδεικνύει για άλλη μια φορά τη στάση της απέναντι στην Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο», γράφει στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2022

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέστρεψε 6 αποθήκες όπλων και καυσίμων στην Ουκρανία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους και κατέστρεψαν έξι αποθήκες όπλων και καυσίμων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης άλλες 76 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια αντίδραση του Κιέβου στις ρωσικές ανακοινώσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.