Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πύραυλοι από τη Ρωσία έπληξαν διαμερίσματα στη Λβιβ της Ουκρανίας και δεκάδες ακόμα έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

«Τρεις νεκροί», συνόψισε ο Αντρίι Σαντόβι της Ουκρανίας μέσω Telegram, λίγη ώρα αφού έκανε λόγο για «οκτώ τραυματίες» και «δεκάδες διαμερίσματα» που υπέστησαν ζημιές από επίθεση της Ρωσίας σε βίντεο που ανέβασε στην ίδια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κινητοποιηθεί καθώς «μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι κάτω από συντρίμμια», σύμφωνα με τον Σαντόβι.

Νωρίτερα, έκανε λόγο σε «έναν άνθρωπο σε κρίσιμη κατάσταση» που παρέλαβε ασθενοφόρο.

Επρόκειτο για «απευθείας πλήγμα» σε πολυκατοικία από τις ρωσικές δυνάμεις, υποστήριξε από την πλευρά του ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Μαξίμ Κοζίτσκι, επίσης μέσω Telegram.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, εικονίζεται πολυκατοικία που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, λείπει μέρος των ψηλότερων ορόφων.

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4