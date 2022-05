Ένας 63χρονος υποπτέραρχος εν αποστρατεία των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας έχασε τη ζωή του στους αιθέρες πάνω από την Ουκρανία, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία του BBC.

Ο υποπτέραρχος της Ρωσίας φαίνεται πως έχασε τη ζωή του εν ώρα πτήσης πάνω από την Ουκρανία, όπως αναφέρει το BBC επικαλείται πληροφορίες από τρεις πρώην υφισταμένους του Μποτάσεφ, οι οποίοι διατηρούσαν μαζί του επαφές μετά την αποστρατεία του.

«Αντίο διοικητά… Είναι λίγοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη που έζησαν όπως εσύ στους αιθέρες. Οι ουρανοί παίρνουν τους καλύτερους, σήμερα πήραν εσένα», ένα τέτοιο μήνυμα εμφανίσθηκε στο κανάλι Fighterbomber του Telegram. Σύμφωνα με έναν από τους υφισταμένους του, ο Μποτάσεφ ήταν σε αποστολή με ένα αεροσκάφος Su-25.

Την Κυριακή 22 Μαΐου, το γενικό επιτελείο των Ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι στην περιοχή του Λουγκάνσκ καταρρίφθηκε ρωσικό μαχητικό τύπου Su-25. O πιλότος δεν πρόφθασε να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό εκτόξευσης του καθίσματος, ανέφερε η ανακοίνωση. Στα ρωσικά κανάλια του Telegram, μετά από λίγο εμφανίσθηκαν μηνύματα που έγραφαν ότι πιλότος του αεροσκάφους ήταν ο στρατηγός Μποτάσεφ.

The BBC confirmed Ukraine's claim that retired Russian Major General Kanamat Botashev was shot down, possibly by a Stinger MANPADS, in a Su-25 aircraft near Popasna on Sunday and killed. It appears he was flying for Wagner.https://t.co/JRS3Shcp68 pic.twitter.com/mBvtnpuzcK