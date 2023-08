H γέφυρα Χόνχαρ στην Κριμαία καταστράφηκε σήμερα (6.8.2023) από ένα πυραυλικό πλήγμα που έγινε από την Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον διορισμένο από την Μόσχα, ηγέτη της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.

Η Ουκρανία είχε προηγούμενα πλήξει την ίδια γέφυρα στην Κριμαία τον Ιούνιο, καθώς είναι ένα από τα μετρημένα στα δάκτυλα, σημεία διέλευσης μεταξύ της Κριμαίας και της ηπειρωτικής Ουκρανίας

Το Κίεβο διεμήνυσε χτες ότι σε «μία περιοχή πολεμικού κινδύνου» βρίσκονται και τα λιμάνια της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

H προειδοποίηση του Κιέβου ισχύει για τα λιμάνια της Ανάπα, του Νοβοροσίσκ, του Γκελεντζίκ, του Τουάπσε, του Σότσι και του Ταμάν της Ρωσίας.

Βίντεο από το σημερινό πλήγμα στη γέφυρα Χόνχαρ:

Crimea, Ukraine – occupied by Russia ❗ Cotton 💥🔥💨 Two bridges were damaged – the bridge on the Arabatskaya arrow from Henichesk, and the bridge over Chongar. Here is the moment of a hit 💥 Dark smoke rises 💨🤌 pic.twitter.com/am0rgZsSl3

BREAKING:



Ukrainian Storm Shadow missile strike both the Henichesky bridge and Chonhar Bridge.



The two bridges connect Crimea with the Kherson region



If precise, the 2 strikes will further complicate reinforcements to arrive from Crimea to the Russians fighting in Zaporizhzhia pic.twitter.com/Pp8YcZhGTl