Σνολικά οκτώ πύραυλοι χτύπησαν την Οδησσό, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα από αυτές τις νέες ρωσικές επιδρομές.

Οι έξι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα εργοστάσιο επίπλων σε κατοικημένη περιοχή στην Οδησσό, ενώ οι άλλοι δύο έπεσαν σε έναν ήδη κατεστραμμένο διάδρομο προσγείωσης αεροπλάνων, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της νότιας Ουκρανίας, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη Νατάλια Χούμενιουκ, οι πληροφορίες για θύματα είναι στο στάδιο της επιβεβαίωσης.

⚡Russian missile strikes on a planes factory in #Odessa ‘s Airport area. pic.twitter.com/I4AViY8Vwn

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών της Οδησσού, ο Σέρχι Μπράτσουκ είχε πει ότι έπληξαν την περιοχή τέσσερις πύραυλοι, χωρίς να κάνει λόγο για ανθρώπινες απώλειες.

Demilitarization of the infrastructure of the Armed Forces of Ukraine in Odessa. pic.twitter.com/lrivKjOqYZ