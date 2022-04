Μια επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων θα στείλουν οι ΗΠΑ για την υποστήριξη της Ουκρανίας ενώ θα δεχθούν και 100.000 πρόσφυγες στη χώρα, μέσω του προγράμματος «Uniting for Ukraine», το οποίο ανακοίνωσε ο πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

«Σήμερα, ανακοινώνω 800 εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσω περαιτέρω την ικανότητα της Ουκρανίας να πολεμά στα ανατολικά, στην περιοχή του Ντονμπάς», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν, με το ποσό να διατίθεται εξ ολοκλήρου στη στρατιωτική βοήθεια της Ουκρανίας

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα στείλουν και βαρύ πυροβολικό αλλά και drones για τη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η Ρωσία έχει «επαναπροσανατολίσει» την εκστρατεία της για να καταλάβει νέα εδάφη στα ανατολικά της χώρας, καθιστώντας απαραίτητη τη στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση.

Η μάχη του Κιέβου ήταν μια «ιστορική νίκη» για τους Ουκρανούς, είπε ο Μπάιντεν, μια «νίκη για την ελευθερία που κέρδισε ο ουκρανικός λαός με άνευ προηγουμένου βοήθεια» από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Επισήμανε, παράλληλα, ότι ο πόλεμος βρίσκεται σε «κρίσιμο σημείο».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας κινούνται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία τα… όπλα που χρειάζονται», είπε ο Μπάιντεν και πρόσθεσε ότι ο ισχυρισμός του Πούτιν, πως η Μαριούπολη έχει «πέσει», είναι αμφιλεγόμενος, επειδή «δεν υπάρχει καμία τέτοια απόδειξη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, ακόμη, ότι οι ΗΠΑ θα απαγορεύσουν την είσοδο των πλοίων που συνδέονται με τη Ρωσία στα αμερικανικά λιμάνια, σε μια προσπάθεια να απομονώσουν περαιτέρω τη Μόσχα εν μέσω της εισβολής της στην Ουκρανία.

«Κανένα πλοίο που πλέει υπό ρωσική σημαία, ή που ανήκει ή λειτουργεί από ρωσικά συμφέροντα, δεν θα επιτρέπεται να ελλιμενιστεί στο λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών ή να προσπελάσει τις ακτές μας», είπε ο Μπάιντεν σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο.

Συμπλήρωσε ότι αυτή η απόφαση είναι «ένα ακόμη κρίσιμο βήμα» που έκαναν οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους στον Καναδά και την Ευρώπη «για να αρνηθούν στη Ρωσία τα οφέλη του διεθνούς οικονομικού συστήματος που τόσο απολάμβαναν στο παρελθόν».

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, αναμένεται να ενημερώσει σήμερα Μεγάλη Πέμπτη (21.4.2022) τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ, κατά τη διάρκεια μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως θα δοθούν και 500 εκατομμύρια δολάρια ως «άμεση οικονομική ενίσχυση» της ουκρανικής κυβέρνησης, η οποία θα επιτρέψει στην Ουκρανία να διατηρήσει τη λειτουργία της κυβέρνησης, κατανέμοντας, ιδίως, τους μισθούς και τις συντάξεις και να αποφύγει μια επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι υπάρχει ανάγκη ενός ποσού ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον μήνα, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της οικονομίας της χώρας, δήλωσε χθες η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, καθώς η χώρα έχει τεράστιες ζημιές από τη ρωσική εισβολή.

Οι ΗΠΑ θα δεχτούν έως και 100.000 Ουκρανούς πρόσφυγες στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος που θα ανακοινώσει σήμερα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, το «Uniting for Ukraine», το οποίο θα απευθύνεται σε όσους θέλουν να μείνουν προσωρινά στις ΗΠΑ και έχουν χορηγία από Αμερικανούς.

How does it work?

Starting 4/25 (when portal goes live): US sponsors directly upload an affidavit to sponsor a specific Ukrainian person/family. Sponsor must pass background checks, vetting to prove they can financially support Ukrainians, etc — could all happen within a week