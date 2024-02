Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ουκρανοί βύθισαν ρωσικό αποβατικό πλοίο – Η στιγμή της έκρηξης

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας χτύπησαν με πυραύλους μεγάλο αποβατικό πλοίο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα αυτό να βυθιστεί. Μάλιστα, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) δημοσίευσε αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση των ουκρανικών ναυτικών δυνάμεων.

«Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, μαζί με την μονάδα πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας, κατέστρεψαν το μεγάλο αποβατικό πλοίο Ceasar Kunikov (της Ρωσίας). Βρισκόταν σε ουκρανικά χωρικά ύδατα κοντά στην Αλούπκα την ώρα του πλήγματος», διευκρινίζει ο στρατός της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Νωρίτερα, o μεγάλος ειδησεογραφικός ιστότοπος της Ουκρανίας, Ukrainska Pravda, είχε μεταδώσει ότι ουκρανικά θαλάσσια drones έπληξαν και προκάλεσαν ζημιές σε μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο ανοιχτά της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος είχε δημοσιοποιήσει βίντεο που έδειχναν στήλη καπνού να υψώνεται στη θάλασσα ανοιχτά της νότιας ακτής της Κριμαίας και ελικόπτερα να υπερίπτανται.

Ο Ουκρανός βουλευτής, Ολέξι Χονσαρένκο, δήλωσε ότι το πλοίο που αποτέλεσε στόχο ήταν το Ceasar Kunikov, το οποίο είχε συμμετάσχει στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γεωργία το 2008. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Ωστόσο νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε έξι ουκρανικά drones «πάνω από τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας».

The Ukrainian GUR just posted footage of multiple Ukrainian USVs hitting the Russian Ropucha-class landing ship Caesar Kunikov this morning, sinking it. pic.twitter.com/YEVe72A26p

Ο Χονσαρένκο και η Ukrainska Pravda δεν διευκρίνισαν πότε έγινε η επίθεση αυτή.

‼️ Russian Big Landing Ship (BLS) “Caesar Kunikov” attacked in the Black Sea



This was reported by Ukrainian and Russian media. According to the Ukrainian media, the ship was sunk, but there is no confirmation of this information yet.



Telegram channel “Crimean wind” published… pic.twitter.com/Fh09of5BHf