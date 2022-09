Η πόλη Λιμάν, ένα ρωσικό προπύργιο, είναι «περικυκλωμένο εν μέρει» από τον ουκρανικό στρατό, δήλωσε σήμερα (30.09.2022), ο επικεφαλής των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αρχών στην επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ντένις Πουσίλιν, διοικητής της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, δήλωσε ότι τα χωριά Γιαμπίλ και Ντρομπισέβε κοντά στη Λιμάν, προπύργιο της Ρωσίας «δεν ελέγχονται πλέον πλήρως από εμάς».

«Αυτή τη στιγμή η Λιμάν είναι περικυκλωμένη εν μέρει. Ο δρόμος της Σβατόβε ελέγχεται από εμάς, αλλά δέχεται πυρά περιοδικά», πρόσθεσε. Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσταση «ανησυχητική».

